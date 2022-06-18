В кабинете ХСН тюменской поликлиники оказывают высокотехнологичную медпомощь

Кабинеты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) открылись в городских поликлиниках Тюмени в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". В поликлинике №8 кабинет ХСН начал работать в начале прошлого года.

Сердечно-сосудистые заболевания - на первых местах как по распространенности, так и по опасности для жизни. Их раннее выявление и грамотное, систематическое лечение позволяют сохранить множество жизней.С момента открытия кабинета ХСН в тюменской поликлинике №8 почти пяти сотням пациентов был присвоен функциональный класс заболевания от первого, самого легкого, до четвертого, наиболее тяжелого.

"В зависимости от этого, пациентам назначаются диагностические исследования, лекарственная терапия и иные, еще более серьезные виды медицинской помощи вплоть до хирургической, – рассказывает терапевт-кардиолог Мария Алехина. – Например, консультация врача кардиолога-аритмолога, который занимается лечением нарушений сердечного ритма"/

Порядка двух десятков пациентов кабинета ХСН в ГП №8 получили направление на высокотехнологичные виды медицинской помощи. В том числе - установление кардиостимулятора, коронароангиография – рентгеноконтрастный метод исследования, позволяющий оценить состояние артерий сердца и т.д. Большинству пациентов с ХСН хирургическое вмешательство не требуется, им достаточно следовать врачебным рекомендациям, вовремя принимать лекарства и отказаться от вредных привычек, уточнила Дарья Ровбут, представитель пресс-службы Городской поликлиники №8.