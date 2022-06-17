370 пар тюменских выпускников станцуют вальс на набережной

18 июня в Тюмени состоится "Вальс на набережной" для выпускников. Начнётся праздник в 17.00 с митингов Памяти одновременно на двух площадках — у Вечного огня и у монумента "Прощание".

К 17.30 выпускники спустятся на набережную и займут позиции на танцевальной площадке — от лестницы у моста Влюбленных до подъема к улице Красина.

К масштабному мероприятию, которое станет девятым по счету, подготовились 370 пар — выпускники 11 классов тюменских школ, гимназий и лицеев, а также кадеты Тюменского президентского кадетского училища. Танцевальную подготовку выпускники прошли под руководством опытных хореографов центра "Формейшн Вера".

В этом году к тюменским ребятам присоединились 8 пар из Шороховской школы Исетского района.

Сопровождать праздник будут тюменские вокалисты, танцоры и музыканты.

Организаторами "Вальса на набережной" запланирован ряд сценарных и визуальных новшеств, которые станут приятным сюрпризом для участников.