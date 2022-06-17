Воспитанники тюменского реабилитационного центра посетили производственные объекты АО "Транснефть – Сибирь"

​АО "Транснефть – Сибирь" организовало ознакомительную поездку для воспитанников дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" в Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж и Тюменский ремонтно-механический завод.

Мероприятие проходило в рамках профориентационнойработы акционерного общества. Экскурсанты – ученики средних классов общеобразовательной школы села Борки,получили представление о профессиях, наиболее востребованных в нефтепроводной отрасли.

На Тюменском РМЗ детям была предоставлена возможность примерить комплект спецодежды электрогазосварщика и попробовать сварить шов, понять, как работает датчик задымления. Специалисты также рассказали о принципах работы слесаря по ремонту технологических установок и по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Отдельной темой стало обеспечение условий безопасного труда на производстве, культуры безопасности, а также демонстрация принципов высокой корпоративной социальной ответственности. Учащиеся узнали, почему важно соблюдать требования охраны труда и как правильно применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ.

В лабораториях Тюменского нефтепроводногопрофессионального колледжа, где ведется подготовка кадровпо рабочим профессиям для организаций системы "Транснефть", а также подготовка и переподготовка рабочего персонала, участники мероприятия смогли потренироваться на интерактивных тренажёрах в управлении КАМАЗом, бульдозером, экскаватором.

АО "Транснефть – Сибирь" ведет системную работу по взаимодействию со школьными учебными заведениями. В этом году специалисты предприятия уже провели открытые уроки для выпускников 9-х и 11-х классов в школах Тюменской области и ХМАО-Югры, расположенных вблизи производственных объектов.

Фото предоставлено компанией ​АО "Транснефть – Сибирь"