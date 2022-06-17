Проект "Трибунал" запустил информационный ресурс о преступлениях неонацистов на Украине

Участники общественной инициативы "Трибунал" запустили сайт, который расскажет о совершенных против мирного населения военных преступлениях на юго-востоке Украины, в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Люди, совершавшие преступления на войне, которая длится восемь лет в Донбассе, думали, что это останется безнаказанным. Сейчас это все начало документироваться и будет использовано следствием и судом для доказательств вины преступников", — рассказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова в интервью РАПСИ.

В официальном пресс-релизе общественной инициативы "Трибунал" сообщается, что проект содержит в себе данные причастных к преступлениям представителей ВСУ, политиков, публичных персон и участников националистических батальонов, данные о жертвах военных преступлений, а также исторические справки об истоках неонацизма на Украине. Учет преступлений ведётся с 2014 года.

"На войне многие преступления совершаются потому, что зачастую остаются безнаказанными. И наша цель — это изменить, — добавила Марина Ахмедова. — На нашем сайте все будет зафиксировано с именами, фамилиями, описаниями преступлений. Мы хотим сделать так, чтобы это не кануло в небытие. Все тайное станет явным. Может у кого-то это отобьет желание совершать преступления, убивать, насиловать, издеваться над людьми".

Напомним, ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что братская Украина запуталась в сетях нацизма, и Россия должна ей помочь. "Специальная военная операция на Украине — это наша рука помощи людям, которые живут на Донбассе и в других украинских регионах", — сказал Якушев.