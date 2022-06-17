Медальон солдата РККА передадут его внучке в Тюмени в День памяти и скорби

Во Дворце творчества и спорта "Пионер" 22 июня пройдет литературно-музыкальный проект "Мы ничего не знаем о войне", посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия тюменские поисковики торжественно вручат солдатский медальон рядового Тюшнякова его родным.

Стрелок Тюшняков Степан Сергеевич родился в Челябинской области в 1910 году. Останки солдата и его медальон были обнаружены поисковиками весной 2021 года в Новгородской области. В графе медальона "адрес семьи" написано: г. Тюмень, ул. Водопроводная, дом 14. 22 июня специалисты "Областного поискового центра им. Артура Ольховского" передадут личные вещи бойца его внучке Светлане Владимировне Поповой.

В церемонии примут участие родственники рядового Тюшнякова, представители Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, воспитанники тюменских поисковых отрядов и военно-патриотических клубов.