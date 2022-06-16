Областной конкурс "ГармониЯ" продолжился в Ишиме и Ишимском районе

Фото: группа "Областной фестиваль-конкурс гармонистов ГАРМОНиЯ" во социальной сети "ВКонтакте"

Конкурс гармонистов "ГармониЯ" состоялся в Ишиме и Ишимском районе. Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса включил в себя два концерта. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил депутат Тюменской областной Думы, председатель конкурсной комиссии Виктор Рейн, принявший участие в обоих концертах.

Первый состоялся в Фестивальном парке в Ишиме, второй прошел в районном доме культуры Ишимского района. Гостями мероприятия в муниципальном районе стали почетный работник культуры и искусства Тюменской области, руководитель народного коллектива "Визит" Сорокинского районного Дома культуры Геннадий Прибылов и лауреат областных и всероссийских конкурсов "Играй, гармонь" Павел Назаркин.

"В Ишимском районе в музыкальных баталиях сошлись гармонисты, баянисты, частушечники и любители игры на народных инструментах. Выступающие создали удивительную атмосферу, напомнив, что народное творчество на селе - живо и по-прежнему способно зажигать сердца, радовать душу и будить приятное волнение", - поделился впечатлениями Виктор Рейн.

Кроме того, в рамках фестиваля в Доме культуры и досуга "Родник" Тюменского района прошёл первый массовый концерт с участием не только местных коллективов, но и именитых приглашенных гостей. Выступил тюменский фольклорный ансамбль "ЯромилЪ", Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Беззубова и московские артисты – лауреат всероссийских конкурсов, профессиональный гармонист Владимир Бутусов вместе с Инной Каменевой и Марией Киндсфатер. Также Владимир Бутусов провел мастер-класс для тюменских гармонистов и познакомил их с личной коллекцией народных инструментов, которую он бережно привез в Тюмень.