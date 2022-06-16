Александр Моор рассказал о подвиге земляка, которому присвоено звание Героя РФ

Уроженец села Вагай Тюменской области полковник Рустам Сайфуллин удостоен высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации, после тяжелого ранения офицер проходит лечение в госпитале, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале.

Командир 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка, базирующегося на территории города Ишима, при выполнении задач по защите мирного населения ЛНР и ДНР проявил настоящее мужество и стойкость. Неоднократно лично руководил развёртыванием и наведением переправ через реки, чтобы обеспечить продвижение войск. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ попал под минометный обстрел противника, получил осколочные ранения. Но всего через месяц лечения в госпитале вернулся в строй. Продолжил выполнять боевые задачи, поставленные командованием.

"Не жалея себя, Рустам Сайфуллин сражался за безопасность, свободу России, за освобождение Донбасса и Украины от неонацизма. При массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ он получил тяжёлое ранение. Сейчас полковник Сайфуллин проходит лечение в военном госпитале. Наш земляк остался верен до конца воинскому долгу. Тюменская область гордится своим героем!" - написал Моор.