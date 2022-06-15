Тюмень будет танцевать всю субботу

Два масштабных танцевальных мероприятия в областной столице пройдут в субботу, 18 июня.

Праздник детского танца начнется в арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени в 13:00. В проекте участвуют лучшие коллективы города и Центра культуры и творчества "Тюмень". Гости праздника смогут насладиться номерами хореографических коллективов "Мeret" "Атриум" и ансамбля "Серпантин".

Вечер продолжится Вальсом выпускников на набережной. В этом году в танце будут кружить не только одиннадцатиклассники, но и их родители.