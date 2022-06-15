Тюмень будет танцевать всю субботу

16:06 15 июня 2022
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Два масштабных танцевальных мероприятия в областной столице пройдут в субботу, 18 июня.

Праздник детского танца начнется в арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени в 13:00. В проекте участвуют лучшие коллективы города и Центра культуры и творчества "Тюмень". Гости праздника смогут насладиться номерами хореографических коллективов "Мeret" "Атриум" и  ансамбля "Серпантин". 

Вечер продолжится Вальсом выпускников на набережной. В этом году в танце будут кружить не только одиннадцатиклассники, но и их родители.

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