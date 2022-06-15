Конкурс на лучший патриотический аквагрим провели в Тюменской области

Создать свой вариант патриотического аквагрима в преддверии Дня России предложили жителям Тюменской области. Для участия в акции регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования необходимо было разместить фото с аквагримом на своей страничке "ВКонтакте".

Конкурс оказался массовым, так как участвовали даже дети из пришкольных лагерей, включились в процесс и взрослые трудовые коллективы, и семьи. Ленту ежедневно пополняли фото авторов из Тюмени, Тобольска, Голышмановского, Ялуторовского, Бердюжского, Вагайского, Армизонского, Сладковского, Тобольского районов.

В семейной номинации победа присуждена семье Хасановых из Тобольска. В номинации "Личный аквагрим" лучшей признана Дарья Виноградова, которая разрисовала не только себя, но и своего молодого человека. Среди коллективов определены сразу два победителя- среди детей и среди взрослых. Это воспитанники средней группы "Колокольчики" МАУ Бердюжского района ДО детский сад "Малышок", воспитатель Юлия Кон-де-Фу. Члены жюри просто не смогли устоять перед серией стилизованных фото и невероятно милыми, артистичными юными моделями. Среди взрослых победа отдана сотрудникам детского сада № 62 города Тюмени. Они объединили свои фото в весьма патриотичный видеоклип, который на своей страничке разместил Тюменский городской профсоюз образования.