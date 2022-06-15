Известный гармонист встретится с тюменскими депутатами и педагогами школ искусств

Творческая встреча со старшим преподавателем Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреатом международных конкурсов, профессиональным гармонистом, официальным представителем и конструктором фабрики "Тульская гармонь", руководителем группы "GармоньDrive" Павлом Ухановым пройдет в Тюменской облдуме 15 июня.

Встреча организована в рамках I областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ", который стартовал в регионе в мае этого года. Участники обсудят популяризацию народного инструмента.

Гость пообщается с депутатами, преподавателями детской школы искусств "Гармония", детской школы искусств им. В.В. Знаменского, Боровской детской школы искусств "Фантазия", с руководителями клубных формирований, участниками творческих коллективов области, а также исполнит для участников мероприятия несколько произведений.

Фестиваль-конкурс гармонистов "ГАРМОНиЯ" проводится с мая по ноябрь 2022 года в рамках Года культурного наследия народов России и направлен на развитие гражданского общества, формирование духовно-нравственных ориентиров человека. Инициатором проведения выступает депутатская фракция "Единая Россия" Тюменской облдумы.