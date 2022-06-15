Фабрика здоровой еды "Green House" поселилась в парке "Боровский"

Фабрика здоровой еды "Green House" открывает бизнес на территории индустриального парка "Боровский". Соглашение между Агентством инфраструктурного развития Тюменской области и предприятием подписано. Компания станет двенадцатым резидентом в "Боровском"., сообщается на странице АИР в Vk.

К 2024 году "Green House" построит цех по выпуску сублимированных овощей, фруктов, ягод "Грин Лайф". В Тюменской области богатый природный потенциал, поэтому предполагается, что готовой продукции будет достаточно не только чтобы обеспечивать российский рынок, но и поставлять в страны Средней Азии, а также Кореи и Японии.

Инвестиции в проект составят 400 млн рублей, из них 229 млн компания направит на покупку российского оборудования. На новом предприятии будет создано 40 рабочих мест.