Фестиваль частушки пройдет в Тюмени

Фестиваль-конкурс частушек "Звени частушка, пой душа" состоится в сквере "Казачьи Луга" 22 июля в 17 часов. Он приурочен к празднованию 436-летия со дня основания города Тюмени.

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: от 10 до 15 лет, от 16 до 25 лет, от 26 лет и старше, можно участвовать разновозрастными коллективами.

Фольклористы, педагоги, вокалисты и артисты в составе компетентного жюри оценят соответствие жанровой форме, оригинальность идеи выступления, сюжетное своеобразие, владение частушечной манерой исполнения и качество содержания текста частушек.

Гала-концерт и награждение участников и победителей Конкурса состоится 30 июля 2022 года на Цветном бульваре в рамках проведения Народного гуляния "Тюмень мастеровая".