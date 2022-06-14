ТюмГУ на новый учебный год готов принять свыше 5 тыс. первокурсников

ТюмГУ в 2022 году готов принять 5132 студента на первый курс по всем направлениям подготовки, при этом на бюджетные места могут бить зачислены 2119 человек, сообщили изданию в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

На направлениях бакалавриата/специалитета - 3634 места, в том числе 1418 бюджетных, в магистратуре 1248 мест, из них 608 - "бюджет", аспиранты могут рассчитывать на 250 мест, в том числе 93 за счет бюджета. Заочники все учатся платно.

"Больше всего бюджетных мест на приоритетных направлениях и специальностях для российской экономики в области IT-технологий. Прием заявлений от поступающих на направления бакалавриата/специалитета/магистратуры начнется с 20 июня 2022 года, аспирантуры - с 1 июля 2022года", - сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Что касается абитуриентов из ДНР и ЛНР, они будут приняты в особом порядке. Иностранные граждане претендуют на бюджетные места на общих основаниях наравне с гражданами РФ в соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами, а также на места сверх контрольных цифр приема в соответствии с квотой, установленной Правительством РФ на образование иностранных граждан и лиц без гражданства.