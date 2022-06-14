Колесник и Аске рассказали, как в Тюмени появился красный конь

Фото - https://t.me/kolesnik_company

Во внутреннем дворе крафтового кластера "Конюшня" в Тюмени установлена скульптура "Красный конь". Историю происхождения нового для города арт-объекта рассказали генеральный директор Управляющей компании "Колесник" Сергей Колесник и автор произведения Дмитрий Аске.

Колесник сообщил, что название локации придумал архитектор, по его же задумке должен был появиться конь, но удачных вариантов интерпретации идеи не находилось, пока однажды Колесник не увидел в жилом квартале Москвы скульптуру "Хранитель" Дмитрия Аске.

В 2020 году "Хранитель" выставлялся в парке "Зарядье"

"Мы списались и поняли, что это будет хороший пример для Тюмени, что можно делать современные арт-объекты, которые впишутся даже в классическую архитектуру", - рассказал Колесник.

Стальной красный конь в верхней точке высота достигает 3,5 метра, скульптура собрана в Тюмени из 372 частей по параметрам автора. По словам Сергея, на создание арт-объекта для автора не составлялось четкого техзадания, тем более не было указаний по цвету.

"Когда появился запрос на создание скульптуры с конем, я подумал, что было бы здорово сделать отсылку к полотну Петрова-Водкина. Сделать такую полигональную скульптуру с расцветкой более натуралистичной - слишком банально, а тут отсылка и к очень известному произведению, и в целом яркий образ, поэтому конь - красный", - пояснил автор скульптуры.

Московский художник Дмитрий Аске является популярным автором арт-объектов. Начинал с граффити в 2000-х годах, сейчас основная деятельность - создание росписей, скульптур для общественных пространств, картин, сотрудничество с различными компаниями. Произведения Дмитрия украшают около десятка городов, монументальные росписи, скульптуры есть в Туле, Одинцово, Нижнем Новгороде и других городах. В Петербурге его произведение можно увидеть на Ленинградском вокзале, в Москве - на фасаде Новой Третьяковской галереи, одна из его картин находится на постоянном хранении в Русском Музее.

Основой своего творчества художник считает детские впечатления от советского монументального искусства, графики 1970-80 годов, научной фантастики, лего и компьютерных игр.

Дмитрий Аске:

Хочется, чтобы мое творчество людей как-то двигало вперед и показывало, что творчество может побуждать к созиданию и радовать человека своим существованием, не говорило о проблемах, трудностях, как все плохо и нужно накрыться простыней и ползти на кладбище. Хочется и работами, и своим примером, и историями говорить о том, что творчество - это про радость и созидание. Даже если тяжело и нужно приложить много сил, все равно в итоге это приносит удовлетворение. ... Мне хочется, чтобы искусство людей подбадривало, а не заставляло опустить голову еще ниже.

Крафтовый кластер "Конюшня" находится на улице Водопроводной, 14, сейчас это место про еду, небольшие бары и заведения, до реконструкции в здании располагались продуктовый магазин и гаражи. Официальное открытие пространства состоится 14 июня, в 11:00.