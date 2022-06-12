В День России Ишим отмечает 240-летний юбилей города

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым поздравили жителей Ишима с 240-летием города и Днём России.

"Ишим - одна из точек развития и роста региона. На таких городах и людях – трудолюбивых, гостеприимных, беззаветно любящих малую родину, уважающих ее историю и держится наша страна. С днем рождения, Ишим! Городу и жителям – счастья, благополучия и процветания!" - отметил Моор в своём telegram-канале.