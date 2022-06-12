Росгвардия выпустила видеоролики о многогранности и самобытности России

Ко Дню России Росгвардия подготовила патриотические ролики, в которых сотрудники и военнослужащие ведомства разных национальностей рассказывают об уникальных традициях своего народа, колорите и достопримечательностях малой Родины.

"Праздничные видеоролики Росгвардии - это своеобразный фестиваль национальных культур, это яркие костюмы, грациозные движения, звучные голоса, объединенные большой любовью к нашей общей Родине", - сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области и военнослужащие центра подготовки личного состава Уральского округа национальной гвардии, а также творческие коллективы ДНК "Строитель", Комитета по делам национальностей региона и координационного совета национальных общественных объединений подготовили яркий, многогранный видеоролик для трансляции его на официальных страницах социальных сетей ведомства и дружественных сообществ.

Съёмки прошли на набережной реки Туры. В подразделениях ведомства также плечо к плечу служат военнослужащие и сотрудники, сохраняющие и передающие традиции своего народа из поколения в поколение.

"Все кто принял участие в этом проекте личным примером продемонстрировали свое отношение и любовь к Родине и уважение к тем, кто живёт в нашей стране. Все мы служим, работаем, учимся для развития нашего многонационального, многогранного государства и укрепления мира на территории Российской Федерации", — отметил начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Евгений Федоткин и поблагодарил руководителей и коллективы взаимодействующих организаций за активную жизненную позицию и участие в значимом патриотическом проекте.