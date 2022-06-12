Гимн России спели в центре Тюмени главы национальных диаспор региона

Гимн России спели на центральной сцене фестиваля национальных культур "Мост дружбы" в Тюмени главы национальных диаспор и руководители общественных организаций региона, их поддержали творческие коллективы и жители города.

Также в исполнении гимна приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, в том числе губернатор Александр Моор, председатель облдумы Сергей Корепанов, депутат Госдумы Николай Брыкин, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель областного совета ветеранов Степан Киричук и другие.

Приветствуя участников фестиваля, губернатор отметил:

Сегодня Россия противостоит глобальным вызовам. Но никакие санкции и ограничения не запретят нам и не заставят нас отказаться от наших принципов и убеждений. И не помешают нам добиться нашей цели. А цель эта очень простая и понятная каждому человеку, кто считает Россию своим домом - это жить в мире и согласии в суверенном, сильном и процветающем государстве! Желаю всем крепкого здоровья, созидательной энергии, успехов в жизни, здоровья, добра, мира вашим семьям. С праздником! С Днем России!

После официального открытия фестиваля начались гуляния по национальным подворьям: прохожих радуют концертными номерами, приглашают угоститься традиционными блюдами и поучаствовать в мастер-классах. На центральной сцене тем временем продолжается концерт.