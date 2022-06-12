Фестиваль "Мост Дружбы" начался на Цветном бульваре в Тюмени

Фестиваль национальных культур "Мост Дружбы" начался на Цветном бульваре в областной столице. На главной сцене, расположенной со стороны улицы Орджоникидзе выступают национальные творческие коллективы.

В программе - до ста творческих номеров, на центральной аллее бульвара развернулись 22 национальных подворья, на них представлены элементы традиционной бытовой культуры народов Тюменской области; обряды и традиции; блюда национальной кухни; мастер-классы по традиционным народным промыслам и ремеслам; игра на народных музыкальных инструментах, народный танец и песни.