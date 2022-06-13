На #Трезвую Пятницу приглашают тюменцев

Управление ГИБДД по Тюменской области и Тюменская региональная федерация автоспорта готовят в Тюмени мероприятие, призывающее горожан к трезвому вождению #ТрезваяПятница. Тема актуальная: в этом году в Тюменской области произошло 73 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения 6 человек погибли, 119 ранены.

Тюменцы смогут сделать фото с представленными на выставке спортивными грузовиками, УАЗами, ретро-автомобилями. В мероприятии примут участие байкеры. Пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от Станции скорой медицинской помощи, Центра медицины катастроф.

Сотрудники ГИБДД развернут на бульваре детский автогородок для обучения ПДД юных участников дорожного движения. Состоятся показательные выступления по рукопашному бою от воспитанников центра допризывной подготовки "Аванпост", спортсменов Воркаут Центра, представителей федерации ножевого боя.#Трезвая Пятница начнется 17 мая в 19 часов на Цветном бульваре у арки, напротив ЦУМа, сообщили в ГИБДД Тюменской области.