Какие фестивали планируются на 436-летие города

Впервые в Тюмени на День города пройдет фестиваль колокольного звона.

Мероприятие развернется на праздничной площадке в Гилевской роще. Это место, где до революции находился колокольный завод Гилевых.

Как выяснил корреспондент Вслух.ру, в город будут привезены колокола, отлитые на заводе Гилева. Передвижная звонница проедет по улицам Тюмени, состоится перекличка между колокольней и передвижной звонницей у Знаменского собора. В роще пройдут литье колокола по старинной технологии, мастер-классы, концертная программа, лекции.

На площади 400-летия пройдут выступления профессиональных творческих коллективов, шоу-проект "Битва оркестров" и молодежный фестиваль уличной культуры "Энергия города".

На Цветном бульваре запланированы фестиваль творчества "Парад талантов" и народное гуляние "Тюмень мастеровая". В восьмой раз пройдет фестиваль "Пикник книг на площади Солнца". Сквер Владислава Крапивина примет второй городской фестиваль "Хоот векки".

В сквере Комсомольском состоится фестиваль "Сны улиц". Национальный татарский праздник "Сабантуй-2022".