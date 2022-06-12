В Тобольске отремонтируют школы и детские сады

Более 650 млн рублей из муниципального и областного бюджетов направили в Тобольске на ремонт детских садов и школ. Работы во всех образовательных организациях завершатся к 15 августа, сообщает администрация Тобольска.

В частности, деньги из областного бюджета направлены на замену оконных блоков в школе №12 и замену дверных проемов в гимназии им. Лицмана. На средства муниципального бюджета планируется капремонт школы №16 им. Неймышева, бассейнов в двух детсадах в школе №6 пос. Сумкино.

На средства муниципального бюджета благоустроят пришкольную территорию и отремонтируют системы холодного и горячего водоснабжения в школе №12, а в школе №7предполагается ремонт правого блока. В детсаду №49 установят индивидуальный тепловой пункт, отремонтируют сети.

Пожарную сигнализацию заменят на автоматическую в школе №17; наружное освещение обновят в детских садах № 51, 40, 49, а в школе №20 в микрорайоне Менделеево подлежат замене наружные эвакуационные лестницы.

Сейчас организации оборудованы системами видеонаблюдения, общее количество камер составляет 1 тыс. 815 штук, из них 894 – наружные, 921 – внутренние, а также кнопками экстренного вызова полиции с выводом сигнала на центральный пульт Тобольской вневедомственной охраны.

Везде функционирует контрольно-пропускной режим. Охрана осуществляется в круглосуточном режиме. Здания дошкольных образовательных организаций, а также школа № 13 оборудованы видеодомофонами с выводом сигнала на пост охраны, уточнила Тюменская линия.