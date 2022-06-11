Злокачественные образования на ранних стадиях диагностируют эндоскописты МКДЦ

В отделении эндоскопии тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) ежедневно проводится до 15 диагностических колоноскопических исследований.

За 5 месяцев текущего года в эндоскопическом отделении было проведено более 400 комплексных обследований (колоноскопия плюс фиброгастроскопия), взято 114 биопсий кишечника и 15 биопсий желудка на гистологическое исследование. В результате выявлено 52 случая с подозрением на злокачественное новообразование.

Специалисты МКДЦ считают, что колоноскопия – одно из самых лучших, эффективных и информативных методик для диагностики заболеваний толстого кишечника в современной медицине. Она позволяет оценить состояние кишечной стенки и выявить даже небольшие, от 1-2 мм патологические очаги, уточнила Наталья Калугина, представитель пресс-службы МКДЦ Тюмени. Проведение такой процедуры показано в качестве профилактики людям после 40 лет. "В последнее время отчетливо прослеживается омоложение онкологических заболеваний. В практике врачей медицинского центра совсем недавно был выявлен случай запущенного злокачественного новообразования органов желудочно-кишечного тракта у 30-летнего пациента", – рассказал Бахтиёржон Юлдашев, зав отделением эндоскопии МКДЦ.

Ключевым этапом для успешной колоноскопии является тщательная подготовка. В МКДЦ для этого используют бесшлаковые 7-дневные диеты с дальнейшим приёмом медикаментозных препаратов по 2-х этапной схеме. "Благодаря этому, врач-эндоскопист, "вооруженный" современным оборудованием, может выявить даже миллиметровую опухоль на ранней стадии, пока она не проникла в глубокие слои и нет никаких физических признаков опухоли. Для этого важно убеждать людей не бояться колоноскопии и приходить на профилактические скрининговые обследования тогда, когда ещё ничего не болит", – убежден Б. А. Юлдашев.