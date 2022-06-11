13 июня стартует догазификация в двух деревнях Тобольского района

10:36 11 июня 2022
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Работы по догазификации начнутся в деревнях Овсянникова и Савина с 13 июня. До границ земельного участка трубы проложат бесплатно, сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

На внутридомовое газовое оборудование выделяется субсидия до 90 тысяч рублей. Воспользоваться ей могут более 40 льготных категорий граждан. В 2022 году заявления на выплату в администрацию Тобольского района уже подали 12 человек.

В 2023 году планируется газификация д. Полуянова и д. Вахрушева, а также проектно-изыскательские работы для дальнейшего устройства газопровода в д. Елань, сообщает Тюменская линия.

Теги: газификация , Тобольский район
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