Какие риски несет для собак вода из водоемов, рассказали тюменцам

С началом жарких дней не упускают возможности побывать на реке или озере и владельцы домашних животных – правда, зачастую они предпочитают "дикие пляжи".

− Мы обычно ездим или на Андреевское на берега, где нет людей, или на небольшой дачный водоем в СНТ "Промстроевец". Туда, где поменьше людей. Потому что даже если проход на пляж с собакой разрешен – а далеко не все владельцы баз отдыха это приветствуют, − недовольных все равно будет много. Так что проще и спокойнее ездить купаться туда, где официально это запрещено, − рассказала корреспонденту Megatyumen.ru владелец сибирского хаски Оксана Евгеньева.

Такого подхода придерживаются многие хозяева питомцев. Между тем, кинологи и ветеринары предостерегают: вода из природных водоемов может быть опасна для здоровья животного. Собакам не стоит разрешать пить воду из грязных луж и застоявшихся водоемов, так как ваш любимец может подцепить неприятную инфекцию или отравиться.

Как рассказали специалисты РКФ, в воде собака может заразиться лептоспирозом, а затем передать инфекцию хозяину. Также из-за бактерий, которые содержатся в застоявшейся воде, возможно заражение лямблиозом.

А в воду из луж попадают автомобильные выхлопы, вредные вещества из почвы.

