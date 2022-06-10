Детский ансамбль домбристов создают в Тюменской области

16:54 10 июня 2022
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Первый в регионе детский казахский ансамбль домбристов создает во Дворце национальных культур "Строитель", 10 июня там состоялась торжественная передача комплекта из десяти домбр. 

Благодаря инициативе председателя Тюменской региональной организации Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалия Ибраева и поддержке депутатов Тюменской областной думы Александра Анохина и Ивана Вершинина было приобретено десять эксклюзивных инструментов, выполненных по индивидуальному заказу художественной мастерской при Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургеновадля.
 

 

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