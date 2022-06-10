Детский ансамбль домбристов создают в Тюменской области

Первый в регионе детский казахский ансамбль домбристов создает во Дворце национальных культур "Строитель", 10 июня там состоялась торжественная передача комплекта из десяти домбр.

Благодаря инициативе председателя Тюменской региональной организации Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалия Ибраева и поддержке депутатов Тюменской областной думы Александра Анохина и Ивана Вершинина было приобретено десять эксклюзивных инструментов, выполненных по индивидуальному заказу художественной мастерской при Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургеновадля.

