Результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе можно узнать на портале Госуслуг

Результаты сдачи ЕГЭ размещаются на Едином портале госуслуг, в частности 10 июня там должны быть опубликованы результаты экзаменов по географии, химии и литературе, которые одиннадцатиклассники сдавали 26 мая.

Чтобы проверить результаты ЕГЭ, нужно авторизоваться на сайте госуслуг под своей подтвержденной учетной записью, в разделе "Документы" выбрать блок "Образование" и в поле "Результаты ЕГЭ" нажать "Запросить". Результаты появятся в течение нескольких секунд, сохранятся в личном кабинете и в дальнейшем помогут оценить шансы при поступлении в вузы.

Там же будут опубликованы результаты по остальным предметам: русский язык - 17 июня, математика - 20 июня, история, физика - 22 июня, обществознание - 24 июня, биология - 29 июня, иностранные языки - 4 июля, информатика - 7 июля (подробнее здесь).

В 2022 году ЕГЭ по географии сдали 261 выпускников школ Тюменской области, по литературе - 618, по химии - 957 (в 2021 году - 213, 492 и 853 соответственно).