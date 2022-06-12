Евгений Заболотный поздравил тюменцев с Днём России

Председатель Тюменской городской думы от лица депутатов поздравил жителей города с главным государственным праздником и пожелал всем согласия и новых свершений во благо Отечества.

Евгений Заболотный отметил, что Россия продолжает укреплять суверенитет, стойко развивает экономику, заботится о своих гражданах и уверенно отстаивает интересы на международном уровне, следуя принципу равного диалога.

"Главное богатство, источник силы и процветания России – это ее многонациональный, дружный народ. Из успехов, целеустремлённости и созидательного труда каждого из нас складывается величие страны и наше будущее. Дорогие земляки! Депутаты желают вам здоровья, мира, согласия и новых свершений во благо Отечества. Пусть Россия крепнет и развивается!" - обратился к тюменцам председатель гордумы.

Евгений Заболотный подчеркнул, что неравнодушные тюменцы поддерживают не только земляков, но и жителей других территорий, нуждающихся в помощи. "В истории нашего государства много примеров солидарности и оказания поддержки тем, кто в ней нуждается. Сегодня страна объединила усилия, откликнувшись на призыв о помощи жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Не остаются в стороне и тюменцы: неравнодушные земляки передают гуманитарные грузы, оказывают содействие беженцам в решении насущных вопросов", - отметил председатель гордумы.