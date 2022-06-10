В тюменской "Лавке добра" проходит акция "Всё для детей"

Сбор благотворительной помощи для детей из многодетных и малоимущих семей в Тюмени продлится всё лето. Неравнодушные граждане, представители бизнес-сообщества могут внести свой вклад.

В Лавке добра принимают детскую одежду, обувь, ролики, велосипеды, беговелы, самокаты, мячи. Многие ребята отправятся этим летом в региональные учреждения отдыха и оздоровления, поэтому им пригодятся туристические принадлежности, спортивная и теплая одежда для игр на свежем воздухе.

Прием благотворительной помощи осуществляется в центре "Семья" по адресу: ул. Амурская, 150. Привезти и оставить вещи на посту охраны можно в любое удобное время, все они будут переданы специалистам службы и найдут новых хозяев среди получателей услуг "Лавки добра".

"Лавка добра" осуществляет свою деятельность в рамках проекта "Творить добро — просто". Деятельность службы направлена на оказание адресной помощи различным категориям граждан в виде обеспечения одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.