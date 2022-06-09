Гимн России на площади 400-летия Тюмени споют 16 хоров

Гала-концерт победителей I регионального фестиваля-конкурса хоровых коллективов "Край поющих сердец" пройдет 12 июня на площади 400-летия Тюмени, начало - в 13:00.
На гала-концерте 16 профессиональных и самодеятельных хоров области будут петь народные песни о любви, в том числе - к родному краю. Завершится праздник музыки хоровым исполнением Гимна России.
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