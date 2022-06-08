Тюменский губернатор пригласил детей из ЛНР на спортивные турниры

Александр Моор пригласил юных футболистов и каратистов из Краснодонского района ЛНР на сборы в Тюмень.

Губернатор отметил, что дети Донбасса пережили многое и столкнулись с тем, что не должны видеть ребята их возраста, но при этом они жизнерадостные и искренние.

"Я пригласил юных футболистов и каратистов в августе на сборы в Тюмень. Устроим мини-турнир. Уверен, что общение с ними будет полезным в первую очередь для тюменских подростков. Лучше сверстников никто не объяснит, на чьей стороне правда", - написал Моор в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что общение с детьми и тренерами стало самым ярким впечатлением от Краснодонского района. "У педагогов ЛНР очень непростые условия: не хватает оборудования, инвентаря. Но они не сдаются, не уезжают, продолжают работу с местными ребятишками. Понимают, что какими вырастут дети – такое будущее ждет эту территорию", - рассказал Моор.

Он пообещал, что власти постараются создать условия, чтобы в будущем контактов у молодежи ЛНР с молодыми людьми в Тюменской области было больше.