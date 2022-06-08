Около 11 400 тюменцев обратились к медикам по поводу присасывания клещей

С 30 марта по поводу присасывания клещей к медикам обратились 11388 жителей регион, у 7 из них выявлен клещевой энцефалит, у 8 - боррелиоз.
Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе (5024), Ишиме и Ишимском районе (1430), Тобольске и Тобольском районе (850), Заводоуковском городском округе (548).
Ситуация находится под контролем, обращаемость в медицинские организации пострадавших от нападения клещей не превышает среднемноголетних значений.
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