Около 11 400 тюменцев обратились к медикам по поводу присасывания клещей

11:36 08 июня 2022
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С 30 марта по поводу присасывания клещей к медикам обратились 11388 жителей регион, у 7 из них выявлен клещевой энцефалит, у 8 - боррелиоз.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе (5024), Ишиме и Ишимском районе (1430), Тобольске и Тобольском районе (850), Заводоуковском городском округе (548). 

Ситуация находится под контролем, обращаемость в медицинские организации пострадавших от нападения клещей не превышает среднемноголетних значений.

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