Военные сборы на полигоне ТВВИКУ провели для тюменских кадет

Фото - https://tpku.mil.ru/

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища прошли шестидневные учебные сборы. Занятия для десятиклассников проводили преподаватели Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, один из дней ребята провели на военном полигоне.

Во время сборов кадеты узнали о том, как проходит обучение курсантов, какими бывают средства маскировки, как защищаться от оружия массового поражения и так далее.

"Один день старшеклассники провели на полигоне ТВВИКУ в районе озера Андреевского. ... На поле боевой эффективности десятиклассники посетили занятие по взрывному делу. Кадеты узнали об огневом и электрическом способах взрывания, смогли подержать в руках настоящую тротиловую шашку. Ярким завершением пребывания на полигоне ТВВИКУ стали подрывы тротиловых шашек", - сообщает пресс-служба ТПКУ.

"На этих сборах было познавательно. Мы узнали много нового и интересного. Учебные сборы в ТВВИКУ принесли массу впечатлений. Особенно мне понравилась поездка на полигон в район озера Андреевское!" – поделился кадет 10 "В" класса Инсаф Хасанов.