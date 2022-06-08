Соцслужбы сегодня отмечают профессиональный праздник

День социального работника является профессиональным праздником для 7 тысяч жителей Тюменской области. Глава региона поблагодарил их за душевную щедрость и колоссальную самоотдачу и пожелал им здоровья, благополучия и семейного счастья.
По данным информационного центра правительства региона, в Тюменской области более 7 000 человек оказывают государственные услуги по социальному обслуживанию. Ежегодно такие услуги получают более 750 000 человек.
В Тюменской области:
25 территориальных управлений соцзащиты;
26 центров соцобслуживания;
15 домов-интернатов;
4 центра соцпомощи семье и детям;
4 реабилитационных центра для инвалидов, центр социальной адаптации и ресоциализации;
8 детских оздоровительных лагерей и центров;
39 негосударственных организаций соцобслуживания.
7 800 человек состоят в движении "серебряных" добровольцев.
Ежегодно более 700 граждан пожилого возраста и инвалидов получают услуги в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода.
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