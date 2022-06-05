В тюменском "Роднике" применяют дыхательную гимнастику для оздоровления

В тюменском реабилитационном центре "Родник" в комплекс физкультурно-оздоровительных упражнений включена дыхательная гимнастика, которую ввела в практику врач ЛФК высшей категории Ирина Фирсова.

Под руководством опытного врача ЛФК, участники занятия обучаются упражнениям и приемам дыхательной гимнастики по методике А. Стрельниковой. Врач объясняет: "Дыхательные упражнения по "Стрельниковой" можно выполнять с 3-4 лет, что позволяет повысить иммунитет, усиливая обменные процессы, а значит, особенно рекомендуется для детей, часто болеющих простудными заболеваниями".

Детскому организму дыхательная гимнастика помогает расти и формироваться максимально здоровым. При регулярных занятиях объем легких увеличивается и укрепляется дыхательная мускулатура. У детей, страдающих бронхиальной астмой, снижается частота приступов. Чтобы сделать дыхательные упражнения систематичными их целесообразно включать в комплексы утренней гимнастики, физкультурных занятий, занятий по обучению плаванию, в подвижные игры, физкультминутки, пальчиковые гимнастики, звуковые дыхательные упражнения.