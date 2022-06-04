В Тюменском районе заботятся о безопасности детей

В День защиты детей в Тюменском районе родители и педагоги обсудили безопасность детей. В школе села Червишево прошла конференция "За безопасное детство – вместе" с участием представителей родительского комитета, районного "Совета родителей" и "Совета отцов", руководителей образовательных организаций.

По словам начальника управления образования Ольги Буториной, взаимодействие родителей и образовательных организаций налажено давно и дает хороший результат. Конструктивно решаются важнейшие проблемы воспитания детей как в семье, так и в школе. В первый день лета родители-участники конференции посетили четыре секции и обсудили со специалистами самые важные темы. Это: организация занятости, отдыха и оздоровления детей в дни каникул, профилактика детского травматизма, важность соблюдения баланса между родительским контролем и соблюдением личных границ ребенка.

Главный педиатр Областной больницы № 19 Нина Грекова рассказала, как уберечь ребенка от травм, особенно летом, когда дети предпочитают активный отдых. Заведующая Винзилинским детским садом "Малышок" Елена Дремина поделилась опытом закаливания детей, обсудила с родителями этапы закаливания и разные методы. Важной темой разговора стала адаптация ребенка, помощь и поддержка взрослых.

В завершение встречи для родителей провели дегустацию школьных завтраков и обедов, сообщила пресс-служба главы Тюменского района. Каждый смог оценить качество блюд, а представитель организатора питания "Магия вкуса" ответила на волнующие родителей вопросы о сбалансированности и витаминизации школьного меню.