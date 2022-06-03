Тюменская область отправила жителям ДНР и ЛНР 8 фур и вагон с гуманитарной помощью

Более трех месяцев на территории Тюменской области ведется сбор гуманитарной помощи для людей, вынужденно покинувших Луганскую и Донецкую народные республики и прибывших на территорию нашей страны.

Жители Тюменского региона- отдельные граждане и трудовые коллектива, предприятия, общественные объединения активно участвуют в сборе помощи. С начала сбора было отправлено уже 8 фур и 1 вагон с жизненно необходимым грузом. Помимо этого, одна фура доставила гуманитарный груз в город Краснодон, еще одна фура ушла с оборудованием для спортивных и игровых площадок.

Пункты сбора работают в прежнем режиме. Волонтеры принимают от жителей города можно новую одежду и обувь любых размеров, фасонов и сезонов для мужчин, женщин, детей, продукты с длительным сроком хранения в небьющейся таре (консервы, крупы, макаронные изделия, кондитерские изделия, воду, чай, кофе, сахар, соль, детское питание — растворимые каши, смеси, пюре и.т.д) средства личной гигиены для взрослых и детей, душевные принадлежности, постельное белье, полотенца, канцелярию (цветные карандаши, фломастеры, краски, альбомы, тетради, раскраски и. т.д), одноразовую посуду, удлинители, мелкую бытовую технику – все то, что регулярно используется человеком в быту.

Адреса пунктов приема гуманитарной помощи в г. Тюмени:

Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). График работы – ежедневно с 8.00 до 18.00.

Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а). График работы – круглосуточно, без выходных.

Региональный центр "Семья" (ул. Амурская, 150). График работы – круглосуточно, без выходных.

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (проезд Солнечный, 10/1). График работы - в будни с 9.00 до 16.30.