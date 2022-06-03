Тюменцы в пункты приема гумпомощи приносят корм для домашних питомцев

Тюменцы стали заметно чаще приносить в пункты приема гуманитарной помощи корма для животных, справедливо полагая, что не только жители ДНР и ЛНР, но их питомцы нуждаются в помощи.
"Не могу остаться в стороне, происходящее до сих пор не отпускает, - поделилась жительница областной столицы Елена Иванова, которая пришла в пункт приема гуманитарной помощи. - Недавно я задумалась и о животных, которые в спешке со своими хозяевами покинули дома. Помимо гуманитарной помощи для людей, мне захотелось помочь братьям нашим меньшим. Происходящее заставило меня замедлиться, а не проскочить мимо".
Волонтеры напоминают, что вещи продукты, канцелярию по-прежнему в Тюмени можно принести в пункты приема гуманитарной помощи:
- Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). График работы – ежедневно с 8.00 до 18.00.
- Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а). График работы – круглосуточно, без выходных.
- Региональный центр "Семья" (ул. Амурская, 150). График работы – круглосуточно, без выходных.
- Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (проезд Солнечный, 10/1). График работы - в будни с 9.00 до 16.30.
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