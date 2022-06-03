Более 65 тысяч тюменцев официально праздновали День защиты детей

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1 июня выступления цирковых артистов, мастер-классы, театрализованные и игровые программы для детей всех возрастов прошли на всей территории региона.

На площади перед Тюменским театром кукол более 800 человек присоединились к большому празднику с героями любимых сказок. Еще одну акцию театр провел совместно с областной клинической больницей №2, устроив яркий концерт для ребят.

Тюменское музейно-просветительское объединение превратило 1 июня в "День детства" с мастер-классами, интерактивными программами и необычными музейными занятиями. В Историческом парке "Россия-моя история" предлагали пострелять из лука, а у главного корпуса музейного комплекса им. И.Я. Словцова работала уличная площадка. Этот день в музеях провели более 3 000 человек.

Почти 900 человек собрала игровая программа на площади у Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева. Для ребят провели мини-квиз в формате нон-стоп на знание русских сказок, пословиц и поговорок, театрализованную игровую программу по русским народным сказкам.

На Площади 400-летия Тюмени подвели итоги I областного вокального фестиваля-конкурса "Звездный старт". Награды из рук директора Департамента культуры Тюменской области Елены Майер и членов жюри получили 34 победителя и лауреата.

В Тобольске прошел хакатон "VR-лаборатория", где можно было нарисовать картину в виртуальном пространстве, стать пилотом дрона в VR-очках, сделать фото или видео в формате 360 и посмотреть панорамный видеоролик.

О масштабности праздника глава Тобольска Максим Афанасьев написал в своем Telegram-канале:

2040 детей бесплатно прокатились на каруселях, 500 юных жителей Тобольска поучаствовали в мастер-классах, 150 артистов с творческими номерами выступили на сцене, 100 маленьких звёзд приняли участие в дискотеке. А ещё килограммы сладкой ваты и бесконечное количество детского смеха было сегодня на Базарной площади!

В целом в регионе детскому празднику посвятили более 500 мероприятий.