Ветераны Росгвардии из Тюмени и Ямала доставили гумпомощь в Мариуполь

Представители региональных общественных организаций "Совет ветеранов спецназа и разведки" и "Ассоциация ветеранов боевых действий Ямало-Ненецкого автономного округа" в рамках всероссийской акции "Своих не бросаем" собрали гуманитарную помощь жителям и военнослужащим ДНР. Ветераны на личном транспорте доставили в освобожденный Мариуполь продукты, предметы гигиены, питьевую воду, игрушки и фрукты, рисунки и письма от детей Тюмени и Ямала.

Жители города поблагодарили гостей за поддержку, поделились с ними последними новостями, рассказали о своей повседневной жизни. Военнослужащие, проходящие лечение в госпитале после ранений, выразили надежду снова встать в строй и признательность за сохранение традиций боевого братства. Ветеран спецназа Алексей Федорушкин передал раненым пожелания скорейшего выздоровления и слова поддержки от имени "Боевого братства" Тюмени и Ямала, руководства и личного состава территориального управления Росгвардии.

Далее состоялась встреча в воинском подразделении ДНР, на которой защитники Донбасса прочли письма с добрыми пожеланиями от российских школьников, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.