Призерами "Семья года — 2022" стали две тюменские семьи

Тюменские семьи - победители всероссийского конкурса "Семья года — 2022" получили награды.

"В этом году мы рассмотрели 96 заявок и обратили внимание, что с каждым годом качество работ становится все лучше", — отметила начальник управления по вопросам семьи и детства департамента соцразвития Тюменской области Инга Тигиева.

В теплой обстановке заслуженные награды получили те, кто по-настоящему ценит семейные традиции. В номинации "Золотая семья" отличились Александр и Тамара Мантаусовы. Алексей и Надежда Васильевы лидировали в номинации "Многодетная семья".

"Для центра "Семья" организация таких встреч — безусловный и позитивный ресурс. Ведь зачастую в работе мы встречаемся с трудными жизненными ситуациями. А видеть на сцене счастливые глаза семей-победителей — это профессиональная награда", — считает директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится в области уже седьмой раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Организатор тюменского регионального этапа — департамент социального развития Тюменской области, проведение конкурса координирует региональный центр "Семья".