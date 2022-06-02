"КвантоФест" пройдет в Тюмени в офлайн- и онлайн-форматах

10 июня в детском технопарке "Кванториум" Тюмени состоится фестиваль кейсов и решений "КвантоФест" офлайн и онлайн. участвовать в нем очно будут около ста человек, остальные желающие - дистанционно.

Участники найдут немало полезных развлечений: увидят презентацию VR-тренажера для лыжников и биатлонистов, станут свидетелями кейсовых решений от участников "Кванторианских каникул", присоединятся к мастер-классам, посетят "Классные встречи РДШ". Регистрация здесь.