"КвантоФест" пройдет в Тюмени в офлайн- и онлайн-форматах

11:22 02 июня 2022
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10 июня в детском технопарке "Кванториум" Тюмени состоится фестиваль кейсов и решений "КвантоФест" офлайн и онлайн. участвовать в нем очно будут около ста человек, остальные желающие -  дистанционно.

Участники найдут немало полезных развлечений: увидят презентацию VR-тренажера для лыжников и биатлонистов, станут свидетелями кейсовых решений от участников "Кванторианских каникул", присоединятся к мастер-классам, посетят "Классные встречи РДШ". Регистрация здесь.

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