Подшефный Краснодон получил первую партию груза из Тюмени

12:55 02 июня 2022
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Город Краснодон и Краснодонский район 1 июня доставлена первая партия гуманитарного груза из Тюменской области, в дорогу фуры были отправлены 29 мая. 

Автомобили с грузом преодолели расстояние около 2500 километров.

Глава Администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил Тюменскую область:

Две машины зашли с крайне необходимыми материалами. Это прежде всего продукты питания, учебники истории, которые будут изучать наши дети. Это все происходит в рамках сотрудничества с Тюменской областью.

Козенко отметил, что сотрудничество будет продолжаться, "те планы, которые мы наметили, мы обязательно выполним".

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