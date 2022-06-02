Юные инженеры встретятся на квантканикулах

В детском технопарке "Кванториум" с 6 по 10 июня пройдет четвертая каникулярная смена для полусотни ребят из Тюмени и Тюменского района, которые входят в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи.

В течение пяти дней школьники будут получать новые и систематизировать имеющиеся знания по четырем инженерным агентствам для изучения биотехнологий, робототехники, IТ-технологий и беспилотных летательных аппаратов. В течение смены кванторианцы в исследовательских интересах посетят с экскурсиями моторостроительный завод, форелевое хозяйство, боулинг-клуб "Бруклин бол", примут участие в деловых играх.

В заключительный день состоится второй фестиваль кейсов и решений "КвантоФест".