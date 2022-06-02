Одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по математике

2-3 июня ЕГЭ по математике в Тюменской области сдадут 10 612 одиннадцатиклассников.

Математика - второй из обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Экзамен профильного уровня сдают те, кому его результат нужен для поступления в вуз. Для остальных выпускников 3 июня пройдет ЕГЭ по математике базового уровня.

В 2021 году математику (базовый и профильный уровни) сдавали 7143 человека.