Одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по математике

12:02 02 июня 2022
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2-3 июня ЕГЭ по математике в Тюменской области сдадут 10 612 одиннадцатиклассников.

Математика - второй из обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Экзамен профильного уровня сдают те, кому его результат нужен для поступления в вуз. Для остальных выпускников 3 июня пройдет ЕГЭ по математике базового уровня.

В 2021 году математику (базовый и профильный уровни) сдавали 7143 человека.

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