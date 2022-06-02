Ночь географии проведут в Губернском музее Тобольска

Игровую программу, приуроченную к Международной просветительской акции "Ночь географии" - "Географический круиз" впервые решили провести в Тобольском музее-заповеднике.

На мероприятии гости музея смогут узнать, почему "Красная книга" состоит из цветных страниц и что обозначает каждый цвет, отгадают загадки о животных и растениях, познакомятся с флорой и фауной Западной Сибири и Урала, а также подумают над вариантами решений экологических ситуаций.

Мероприятие запланировано на 3 июня, с 16:00 до 17:00 всем пришедшим обещают интерактивные развлечения.