Ночь географии проведут в Губернском музее Тобольска

14:14 02 июня 2022
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Игровую программу, приуроченную к Международной просветительской акции "Ночь географии" - "Географический круиз" впервые решили провести в Тобольском музее-заповеднике. 

На мероприятии гости музея смогут узнать, почему "Красная книга" состоит из цветных страниц и что обозначает каждый цвет, отгадают загадки о животных и растениях, познакомятся с флорой и фауной Западной Сибири и Урала, а также подумают над вариантами решений экологических ситуаций. 

Мероприятие запланировано на 3 июня, с 16:00 до 17:00 всем пришедшим обещают интерактивные развлечения. 

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