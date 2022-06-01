Волонтеры провели для детей с Донбасса игровое представление

Активисты волонтерского центра совместно с руководителем регисполкома "Единой России", председателем комитета облдумы по социальной политике Ольгой Швецовой провели в Тюмени для семей с детьми из ДНР и ЛНР игровое представление с участием аниматоров.

Участниками шоу стали активисты-единороссы - учителя физкультуры тюменской школы № 43, а также группа поддержки Федерации ЧИР спорта и чирлидинга Тюменской области. Они выступили в одном из пунктов временного проживания в гостинице "Колос".

Билеты в тюменский парк аттракционов и сладкие подарки от Ольги Швецовой стали приятным сюрпризом для гостей праздника. "Это уже не первая акция наша для детей из ЛНР и ДНР. Я знаю, что этого праздника дети ждали. Мы постарались сделать так, чтобы все его ощутили, и повеселились на тюменских аттракционах", - рассказала Ольга Швецова.

Организовать представление для детей предложила семья Панфиловых, которая обратилась в региональную общественную приемную "Единой России" к Ольге Швецовой. "У меня двое сыновей. Они любят спектакли, представления. Но возможности бывать на них сейчас нет. Ребята еще привыкают к новой обстановке. Мы счастливы вместе с детьми, что все получилось. Еще и подарки вручили. Огромное спасибо", - поблагодарила Екатерина Панфилова.