Победительнице чемпионата "Абилимпикс" 2020 года вручат награду

Единый день награждения победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 2020 года пройдет в Тюмени 4 июня.
Сертификат призера в торжественной обстановке вручат Анжелике Жук, она стала бронзовым призером Нацфинала 2020 года в компетенции "Поварское дело" в категории "студенты".
Вручать награду будет Алексей Райдер, заместитель Губернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области.
Анжелика Жук, студентка Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Является членом национальной сборной "Абилимпикс". Впервые Анжелика приняла участие в конкурсе в 2018 году в компетенции "Поварское дело". Старт оказался удачным и принес первое место Регионального чемпионата, однако в финале Национального чемпионата девочка заняла четвертое место.
2019 год также оказался удачным для Анжелики: первое место в Региональном чемпионате и долгожданное призовое третье место Национального финала.
Такой успех открыл перед Анжеликой двери в национальную сборную "Абилимпикс". Начиная с 2019 года девушка тренируется в расширенном составе национальной сборной. Последняя тренировка проходила в очном формате в Анапе.
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