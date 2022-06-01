Совет учителей-блогеров создадут в России

Общественный совет Минпросвещения России поддержал идею создания Совета учителей-блогеров. Инициативу о создании Совета в конце марта 2022 года выдвинули сами педагоги – победители конкурса "ТопБЛОГ", сообщается в Telegram-канале "Большая перемена РФ".
"Создание Совета учителей-блогеров поможет дать ответ актуальным вызовам в информационном пространстве и повысить престиж профессии педагога. Лидеры мнений будут способствовать распространению информации, касающейся деятельности ведомства и всей сферы образования", - отмечается в сообщении.
Информационное взаимодействие Минпросвещения с экспертным педагогическим сообществом будут обеспечивать 20 блогеров.
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