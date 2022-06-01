Полицейские Тобольска исполнили Сашину мечту

Шестилетний мальчик Саша, которому фонд "Круг добра" помог с дорогостоящими лекарствами для лечения орфанного заболевания, мечтает стать полицейским, чтобы бороться с преступностью. В преддверии Дня защиты детей сотрудники полиции пригласили мальчика в гости.

Приятным и неожиданным сюрпризом для Саши стала встреча с патрулем ГИБДД, который ждал мальчика возле реабилитационного центра, куда он пришел вместе с мамой. Временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД майор полиции Иван Доценко подарил ребенку воздушные шары и сообщил, что Саша на несколько часов сможет стать полицейским и узнать много интересного об этой профессии.

В патрульном авто мальчик узнал, как работают проблесковые маячки, громкоговорящие устройства и другими техсредства, как регулировать движение с помощью жезла можно регулировать дорожное движение, осмотрел служебный автопарк, а служебная овчарка Дерзкая показала гостю, как выполняет команды кинолога.

Вместе с начальником Саша посетил дежурную часть, и узнал, что сотрудники этого подразделения принимают вызовы о совершенных преступлениях и направляют на места происшествий наряды полиции. Познакомился мальчик и с системой "Безопасный город", по камерам он посмотрел популярные у тоболяков места и убедился, что город находится под вниманием полицейских.

В завершение обзорной экскурсии Саша посетил музей МО МВД России "Тобольский", где узнал, какую форму носили сотрудники правоохранительных органов в разные времена и о техническом оснащении советских милиционеров. об экскурсии Саше будут напоминать не только впечатления, но и подаренные милицейские погоны и шевроны, а еще набор игрушечных полицейских машин, которые пополнят его коллекцию.

Мальчик поблагодарил полицейских за интересную и насыщенную экскурсию, пообещал следовать всем полученным советам, расти честным и законопослушным гражданином.