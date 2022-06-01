Более полутысячи мероприятий в Тюменской области посвятили Дню защиты детей

Более 500 мероприятий ко Дню защиты детей пройдут в Тюменской области с 1 по 4 июня.
1 июня на Площади 400-летия Тюмени пройдет смотр строя и песни, будут работать тематические площадки, а в 15:00 подведут итоги I областного вокального фестиваля-конкурса юных исполнителей "Звездный старт". 4 июня с 12:00 до 15:00 там же пройдет городской праздник детского творчества "Фестиваль талантов". В 15:00 начнется II Городской фестиваль детских оркестров "Новый Олимп".
В Абатском районе наградят победителей районного конкурса детского творчества "Абатские родники-2022".
В Ишиме дадут старт трудовому лету и откроют летний велосезон.
В Заводоуковске состоится открытие летней резиденции Мамонтенка.
Подробная программа здесь.
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